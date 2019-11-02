Мужчина и женщина погибли на пожаре в Волгоградской области

СЕГОДНЯ 11:30 2019-11-02T11:30:52+03:00

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Пожар начался поздно вечером в селе Лебяжье Камышинского района. Первыми дым заметили соседи, они и позвонили дежурному МЧС. На место отправили пожарные расчеты 27-й части. Но когда спасатели приехали на место, то дом уже был полностью объят огнем. Жители улицы пытались своими силами справиться со стихией, но безрезультатно. Пожарные потушили огонь. В доме нашли два тела: 58-летней хозяйки и 35-летнего мужчины. Сейчас инспекторы МЧС разбираются во всех обстоятельствах ЧП. Пока причину пожара не нашли. Все данные отправили в специальную лабораторию для анализа. Возможно, дом загорелся из-за неисправной проводки, возможно, кто-то оставил непотушенную сигарету.

МЧС по Волгоградской области предупреждает жителей о соблюдении элементарных противопожарных мер. Не пользуйтесь самодельными электронагревательными приборами, следите за состоянием проводки в доме, не перегружайтесь сеть. Не оставляйте детей без присмотра. Обычная шалость малыша может стать причиной большой беды.

ИСТОЧНИК KP.RU