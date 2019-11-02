Поездка с экскурсией: по линии СТ начал курсировать специальный вагон

СЕГОДНЯ 11:00 2019-11-02T11:00:41+03:00

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5 ноября волгоградский скоростной трамвай отмечает свое 35-летие. Эта дорога считается одной из достопримечательностей Волгограда. Гости города обязательно спускаются под землю, чтобы посмотреть, как на станцию приезжает обыкновенный трамвай. Руководство «Метроэлектротранса» решило познакомить волгоградцев и приезжих с историей уникальной линии СТ. Один из вагонов с бортовым номером 5866-5867 оснастили аудиогидом. Так что в дороге все пассажиры смогут узнать почему волгоградский метротрам считается уникальным, а линия СТ одним из самых интересных маршрутов в мире, где располагается трехъярусный станционный комплекс и многое другое из жизни скоростного трамвая.

Как сообщили "КП-Волгоград" в администрации Волгограда, курсирует экскурсионный трамвай с 6 утра и до 23 часов вечера с конечной станции ВГТС - станция Ельшанка. Так что попасть на него не так уж и сложно. А уж прокатиться

ИСТОЧНИК KP.RU