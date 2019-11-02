Девочка из волгоградской глубинки стала победителем всероссийского конкурса сочинений
Творческие конкурсы для учащихся проводятся довольно часто. Но Всероссийский конкурс сочинений один из самых интересных. Он позволяет выявить талантливых мальчишек и девчонок, возможно, даже будущих писателей. В этом году волгоградская школьница вошла в пятерку победителей. Анастасию Кулакову выбрали за сочинение «Колдун уральский бородатый».
Девочка учится в Хоперской средней школе в Урюпинском районе в небольшом хуторе.
Награждали лауреатов в Общественной палате РФ в Москве. Кстати, среди финалистов конкурса были еще 4 волгоградских учащихся. Это Кирилл Папехин, ученик школы № 67 с сочинение «Богатырская сказка», Полина Рожихина из школы №14 Камышина с работой «До скорой встречи, Мещера!» и студентка Камышинского индустриально-педагогического колледжа Алена Пименова с очерком «Страна Шукшиния для вдумчивого читателя».
Всего же в конкурсе среди волгоградцев приняли участие 18 тысяч ребят. И талантливых среди них очень много.
ИСТОЧНИК KP.RU