2019-11-02T10:49:10+03:00
Общество

Девочка из волгоградской глубинки стала победителем всероссийского конкурса сочинений

Она вошла в пятерку лучших с рассказом «Колдун уральский бородатый»
Екатерина МАЛИНИНА
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Девочка учится в Хоперской средней школе. Фото: администрация Волгоградской областиДевочка учится в Хоперской средней школе. Фото: администрация Волгоградской области
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Творческие конкурсы для учащихся проводятся довольно часто. Но Всероссийский конкурс сочинений один из самых интересных. Он позволяет выявить талантливых мальчишек и девчонок, возможно, даже будущих писателей. В этом году волгоградская школьница вошла в пятерку победителей. Анастасию Кулакову выбрали за сочинение «Колдун уральский бородатый».

Девочка учится в Хоперской средней школе в Урюпинском районе в небольшом хуторе.

Награждали лауреатов в Общественной палате РФ в Москве. Кстати, среди финалистов конкурса были еще 4 волгоградских учащихся. Это Кирилл Папехин, ученик школы № 67 с сочинение «Богатырская сказка», Полина Рожихина из школы №14 Камышина с работой «До скорой встречи, Мещера!» и студентка Камышинского индустриально-педагогического колледжа Алена Пименова с очерком «Страна Шукшиния для вдумчивого читателя».

Всего же в конкурсе среди волгоградцев приняли участие 18 тысяч ребят. И талантливых среди них очень много.

ИСТОЧНИК KP.RU

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