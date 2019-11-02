2019-11-02T09:57:31+03:00
Происшествия

Водитель потерял сознание за рулем и устроил аварию

Он погиб в ДТП
Екатерина МАЛИНИНА
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Пострадавшую женщину отвезли в больницу.Пострадавшую женщину отвезли в больницу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Авария произошла в Тракторозаводском районе в 18-40 1 ноября. 66-летний мужчина ехал на «Волге» в сторону улицы Дзержинского. Пока по невыясненным причинам водитель потерял сознание за рулем. Машина на скорости съехала с проезжей части и врезалась в припаркованную грузовую «ГАЗель», машину отбросило на стоящую впереди легковушку «Дэу-Нексия». Водитель «ГАЗ 31105» получил очень серьезные травмы и умер еще до приезда «скорой» на месте аварии.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

Еще одно ДТП в Тракторозаводском районе произошло через полчаса после первого. 70-летний водитель на джипе при повороте налево на перекрестке улиц Николая Отрады и Менжинского не уступил дорогу иномарке, за рулем которой был 27-летний мужчина.

В результате столкновения пострадала 44-летняя пассажирка легковушки «Хендай Акцент». Ее на «скорой» отвезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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