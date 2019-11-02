2019-11-02T09:21:39+03:00
Общество

В Волгограде средняя зарплаты выросла с начала года на 1339 рублей

Волгоградстат опубликовал данные за 8 месяцев
Екатерина МАЛИНИНА
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Рост зарплаты обогнал инфляцию.Рост зарплаты обогнал инфляцию.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Волгоградцы неохотно верят цифрам, а больше доверяют своему кошельку и данным с банковской карты. И у них есть очередная возможность сравнить свои доходы с официальными цифрами. Волгоградские статистики опубликовали данные по среднемесячной начисленной зарплате крупных, средних и малых организаций в регионе. В основу взяли показатели за 9 месяцев этого года. С января по август зарплата выросла на 4,2 процента и составила 31 882 рубля. То есть прибавка составила 1339 рублей.

Конечно, не густо. Но больше инфляции. Так что согласно статистическим данным мы стали жить еще лучше.

Правда, есть множество исследований, которые не отрицают официальную среднюю зарплату, но приводят уточняющие данные. Например, что больше четверти жителей Волгоградской области получает в месяц не более 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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