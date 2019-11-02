2019-11-02T08:44:36+03:00
Происшествия

Под Волгоградом автоугонщик устроил догонялки с полицией

Мужчину задержали, когда он угодил в аварию
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Заявление в полицию жительница Нового Рогачика написала 31 октября. Она рассказала, что у нее от дома угнали машину «Шкоду Рапид». Сообщение об иномарки сообщили на все посты и всем нарядам. Похожее авто заметили на ростовской трассе: машина мчалась в сторону Калача-на-Дону. Полицейские начали преследование – водитель отказался остановиться. Погоня длилась не очень долго. Автоугонщик свернул на одном из поворотов и врезался в припаркованную машину. Но на этом преследование не прекратилось. Водитель попытался сбежать и помчался резвым оленем через поля. Но его удалось задержать. Полицейские оказались быстрее.

Автомобилист был пьян. Он «взял» машину покататься до соседнего города. 28-летний мужчину уже привлекался к ответственности за кражу. Пока его арестовали на 10 суток за вождение в пьяном виде и за отказ остановиться по требованию сотрудников ГИБДД.

- За неправомерное завладение авто ему грозит до 5 лет лишения свободы. – сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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