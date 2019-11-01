На Максимке пройдет ярмарка с народными гуляньями

СЕГОДНЯ 18:01 2019-11-01T18:01:37+03:00

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Ярмарку с народными гуляньями в субботу 2 ноября 2019 года устроят в поселке Горьковский. С 11.00 до 13.00 на торговой площадке, расположенной на пересечении улиц Голубятникова и Волгоградской, фермеры выставят соления и мед, мясо, рыбу, овощи и молочные продукты. Обещают более сотни видов самых свежих, качественных и весьма недорогих товаров. Развлекать публику на Максимке будут театр танца Just Rio и вокальный ансамбль «Забава». Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, на ярмарке волгоградцам предложат поводить хороводы, поучаствовать в танцевальном конкурсе, отгадать загадки и выиграть призы.

3 ноября все музеи пригласят детей и взрослых на «Ночь искусств». А 4 ноября ярмарка с дегустацией фермерской продукции, народные гулянья и концерт в честь Дня народного единства ждут волгоградцев в центре Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU