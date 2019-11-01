Альфа-Банк вошел в топ-3 по выдаче ипотеки

СЕГОДНЯ 17:36 2019-11-01T17:36:31+03:00

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Доля «Альфы» на этом рынке увеличилась до 3,4%, портфель увеличился на 10,7% на фоне роста рынка в 1,6%. С начала года объем ипотечного портфеля вырос на 111%. По состоянию на октябрь 2019 года его размер оценивается в 74,8 млрд рублей.

«Ипотека остается самым востребованным методом приобретения жилья в нашей стране. Ждем, что в связи со снижением процентных ставок спрос будет еще больше. Благодарим наших клиентов за долгосрочное доверие и выбор Альфа-Банка в качестве партнера», — отметил директор профильного направления Артем Иванов.

В продуктовой линейке Альфа-Банка несколько вариантов ипотечных кредитов для первичного и вторичного рынков жилья. Минимальный взнос при заключении сделки составляет 10%, возможна ипотека под залог недвижимости клиента. Срок договоров начинается от трех лет, максимальный период кредитования 30 лет.

Клиентам Альфа-Банка доступно внесение маткапитала в качестве первого взноса. В этом случае собственные средства заемщика при заключении договора должны составить не 5% от стоимости квартиры.