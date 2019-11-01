2019-11-01T17:36:31+03:00
Экономика

Альфа-Банк вошел в топ-3 по выдаче ипотеки

В сентябре Альфа-Банк занял третью строчку рейтинга Frank RG по размеру ипотечного портфеля среди банков России
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Доля «Альфы» на этом рынке увеличилась до 3,4%, портфель увеличился на 10,7% на фоне роста рынка в 1,6%. С начала года объем ипотечного портфеля вырос на 111%. По состоянию на октябрь 2019 года его размер оценивается в 74,8 млрд рублей.

«Ипотека остается самым востребованным методом приобретения жилья в нашей стране. Ждем, что в связи со снижением процентных ставок спрос будет еще больше. Благодарим наших клиентов за долгосрочное доверие и выбор Альфа-Банка в качестве партнера», — отметил директор профильного направления Артем Иванов.

В продуктовой линейке Альфа-Банка несколько вариантов ипотечных кредитов для первичного и вторичного рынков жилья. Минимальный взнос при заключении сделки составляет 10%, возможна ипотека под залог недвижимости клиента. Срок договоров начинается от трех лет, максимальный период кредитования 30 лет.

Клиентам Альфа-Банка доступно внесение маткапитала в качестве первого взноса. В этом случае собственные средства заемщика при заключении договора должны составить не 5% от стоимости квартиры.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Максимке пройдет ярмарка с народными гуляньями
В поликлинике Волгограда мамаша напала с ножницами на педиатра
Волгоградцев накормят на ярмарке советской колбасой и домашними разносолами
Волгоградца, отрезавшего головы жене и матери, арестовали
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт»
Чеченца, избившего на автозаправке в Волгограде полицейского, арестовали на два месяца
В Астрахани за крупную взятку будут судить начальника колонии
В Волжском в столкновении двух легковушек пострадали пять человек
Полиция просит волгоградских водителей быстрее сменить летнюю резину на зимнюю
Перекрытия дорог 4 ноября 2019 в Волгограде
Жуткая авария на трассе под Волгоградом: один погиб, пятеро детей и женщина в больнице
Под Волгоградом столкнулись две фуры и «десятка»: водитель легковушки погиб
В Волгоградской области сняли ограничения с посещения лесов
На западе Волгограда троллейбусы встали из-за ДТП