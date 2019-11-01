В поликлинике Волгограда мамаша напала с ножницами на педиатра

СЕГОДНЯ 16:24 2019-11-01T16:24:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Казалось бы, чем опасна профессия врача-педиатра? Работает с детками, сплошные положительные эмоции и умиление. Но только не в Волгограде. 23-летняя сотрудница детской поликлиники Тракторозаводского района чуть жива осталась после визита к ней пьяной мамаши с ребенком.

В кабинет врача зашла женщина с 3-летним ребенком. Разговор не сложился сразу. Грубость и хамство мамаши закончилось тем, что она схватила ножницы, которые лежали на столе педиатра, и стала угрожать врачу.

- Медик успела выбежать из кабинета вместе с малышом посетительницы, при этом закрыв в кабинете разъяренную женщину. Когда она вместе с коллегами открыла дверь, то увидели, что волгоградка сбежала через окно, похитив сотовый телефон, - рассказывают «КП-Волгоград» в городском управлении МВД.

Преступницу нашли и задержали. Только вот телефона у этой 33-летней злоумышленницы уже не было, она сдала его в первый попавшийся ей на пути ломбард, на вырученные деньги купила алкоголь.

- В ходе досмотра подозреваемой полицейские обнаружили ножницы, которыми она угрожала врачу. Объяснить свое поведение злоумышленница не смогла, мол, ничего не помнит, так как была пьяная. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям «Кража» и «Угроза убийством», - уточняют в управлении МВД России по Волгограду.

ИСТОЧНИК KP.RU