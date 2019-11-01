Волгоградцев накормят на ярмарке советской колбасой и домашними разносолами

СЕГОДНЯ 15:36 2019-11-01T15:36:21+03:00

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Кто застал советские годы, тот никогда не забудет вкус докторской колбасы по два двадцать. Помните, как она прекрасно ложилась на девятикопеечную булочку? М-м-м. Соскучились? Тогда приходите на ярмарку «Дары родного края», которая пройдет 4 ноября в пойме реки Царицы. Трудно поверить, но всех гостей праздника обещают накормить советской колбасой и прочими вкусностями.

Чем же будут потчевать?

…КОЛБАСОЙ ДЛЯ ХУДЕЮЩИХ

А еще тут будут «почки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная, икра красная, баклажанная…». Нет, заморского не будет, все только свое - родное волгоградское.

- Владелец семейного колбасного цеха из Новониколаевского района. будет угощать ароматными мясными деликатесами. Никакой химии, все натуральное, даже для копчения он применяет щепу дуба, бука и ольхи. Тем, кто следит за фигурой, местный производитель предложит полукопченую диетическую колбасу из индейки, ветчину из куриных грудок, а также ряд других натуральных продуктов, - рекламируют товар организаторы ярмарки.

И колбаса будет, приготовленная по ГОСТу советского времени, когда еще не изобрели усилителей вкуса, искусственных красителей и ароматизаторов.

…РЯДОВКАМИ СОЛЕНЫМИ, АРБУЗАМИ МОЧЕНЫМИ

Любителей разносолов на ярмарке ждет просто невиданное разнообразие. Говорят, все овощи выращены рядом с Волго-Ахтубинской поймой, которая, напомним, является биосферным заповедником ЮНЕСКО.

- Около трех десятков сортов солений предложит волгоградцам производитель из Среднеахтубинского района. В ассортименте приготовленные по казачьим рецептам капуста, квашенная с яблоками, моченые арбузы. Предпринимательница много лет собирала рецепты традиционных русских солений и маринадов, и теперь готова представить разносолы на ваш суд, - рассказывают в администрации региона.

Будут на прилавке и грибы – соленые тополевые рядовки, грузди в томате, а также фаршированные морковью, капустой чесноком и сладким перцем помидоры и баклажаны, малосольные помидоры, как красные, так и зеленые, и другие деликатесы.

…ВОЛГОГРАДСКОЙ РИКОТТОЙ И КАЧОТТОЙ

Любителей молочной продукции однозначно порадуют итальянские сыры волгоградского производства. Нет, вы не ослышались. Фермер из Светлоярского района долгое время обучался у итальянских мастеров-сыроделов производству деликатесов, и теперь сам готовит эту вкуснотищу.

Он привезет на ярмарку козье молоко, творог и несколько сортов сыра, изготовленных по традиционной итальянской рецептуре. Так горожане смогут продегустировать и приобрести мягкий сыр «рикотту» и три разновидности полумягкого сыра «качотта»: классическую «молодую», пряную, и классическую «зрелую» на созревание которой ушло около года.

- Волгоградец называет свою ферму производством полного цикла. На ней не только разводят коз и перерабатывают молоко, но и выращивают на лугах траву, чтобы их кормить, - отмечают в администрации.

В общем, будет много всего вкусного: порядка 200 наименований продукции будет от фермеров из Городищенского, Среднеахтубинского, Светлоярского, Калачевского и Ленинского районов Волгоградской области. Здесь можно будет продегустировать и купить мясо, рыбу, сыры из коровьего и козьего молока, выпечку, травяные чаи, мед и другую продукцию пчеловодства.

Откроется ярмарка в 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU