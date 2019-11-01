Волгоградца, отрезавшего головы жене и матери, арестовали
38-летнего волгоградца, которого сложно назвать человеком после совершенного им зверского убийства, отправили за решетку. Пока на два месяца. Такое решение сегодня, 1 ноября, принял Центральный райсуд Волгограда.
Как уточнили «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, мужчина помещен в следственный изолятор до 31 декабря 2019 года.
Напомним, этот нелюдь убил свою 41-летнюю жену и собственную 63-летнюю мать. Причем не просто зарезал в порыве гнева и пьяном угаре, а расчленил, отпилив им головы. Кровавая драма развернулась 31 октября в одной из квартир многоэтажки с улицы Розы Люксембург Кировского района Волгограда.
После совершенного убийства мужчина позвонил своей приятельнице и все рассказал. Именно она и вызвала полицию. Волгоградец пытался покончить с собой, но его успели спасти прибывшие на место трагедии полицейские.
- На первом же допросе он во всем сознался, подробно рассказав обстоятельства совершенного им особо тяжкого преступления в ходе проведенной с его участием проверки показаний на месте, - уточняют в региональном следственном управлении.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU