Волгоградца, отрезавшего головы жене и матери, арестовали

СЕГОДНЯ 15:06 2019-11-01T15:08:52+03:00

До нового года этот нелюдь не выйдет на свободу. Да и потом там останется на долгие годы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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38-летнего волгоградца, которого сложно назвать человеком после совершенного им зверского убийства, отправили за решетку. Пока на два месяца. Такое решение сегодня, 1 ноября, принял Центральный райсуд Волгограда.

Как уточнили «КП-Волгоград» в СУ СК по региону, мужчина помещен в следственный изолятор до 31 декабря 2019 года.

Напомним, этот нелюдь убил свою 41-летнюю жену и собственную 63-летнюю мать. Причем не просто зарезал в порыве гнева и пьяном угаре, а расчленил, отпилив им головы. Кровавая драма развернулась 31 октября в одной из квартир многоэтажки с улицы Розы Люксембург Кировского района Волгограда.

После совершенного убийства мужчина позвонил своей приятельнице и все рассказал. Именно она и вызвала полицию. Волгоградец пытался покончить с собой, но его успели спасти прибывшие на место трагедии полицейские.

- На первом же допросе он во всем сознался, подробно рассказав обстоятельства совершенного им особо тяжкого преступления в ходе проведенной с его участием проверки показаний на месте, - уточняют в региональном следственном управлении.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU