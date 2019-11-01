2019-11-01T14:15:53+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт»

Действует для новых и действующих клиентов банка
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Фото: архив ПАО "Банк Уралсиб".Фото: архив ПАО "Банк Уралсиб".
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Чтобы принять участие в акции «10% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА» нужно:

Акция проводится с 01 ноября 2019 г. по 31 января 2020 г. включительно.

Для участия в акции установлено 3 отчетных периода:

01.11.2019 г. – 30.11.2019 г.

01.12.2019 г. – 31.12.2019 г.

01.01.2020 г. – 31.01.2020 г.

Выплата денежного вознаграждения осуществляется ежемесячно за каждый отчетный период до конца месяца, следующего за отчетным периодом – до 29 февраля 2020 г. включительно. Один участник акции вправе получить кэшбэк не более 5 000 рублей за каждый отчетный период.

Подробности сайте Банка УРАЛСИБ и по телефону 8 800-700-77-16.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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