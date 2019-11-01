В Астрахани за крупную взятку будут судить начальника колонии

СЕГОДНЯ 13:51 2019-11-01T13:51:52+03:00

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В Астрахани, похоже, серьезно взялись за борьбу с коррупцией. За последние месяцы здесь завели десятки уголовных дел на чиновников и служащих разных рангов. Даже в правоохранительных органах выявили много нечистых на руку. Вот, поймали на взяточничестве и начальника исправительной колонии № 10 УФСИН России по Астраханской области. Его схватили на «горячем» сотрудники регионального ФСБ.

- 23 июля 2019 года начальник исправительной колонии, находясь в служебном автомобиле, получил от супруги осужденного взятку в размере 400 000 рублей. За эти деньги он пообещал женщине, что смягчит вид наказания ее супругу с исправительной колонии общего режима на колонию-поселение, - напоминают в СУ СК по Астраханской области.

На данный момент сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области завершили расследование этого дела.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, - отчитываются в региональном следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU