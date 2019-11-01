В Волжском в столкновении двух легковушек пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 13:13 2019-11-01T13:13:10+03:00

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Осень, как у нас шутят, пришла внезапно, и многие водители не успели перестроить свое вождение на зимний режим. Отсюда и большое число аварий в последние дни на волгоградских дорогах. Так, в Волжском сегодня ночью в столкновении двух легковушек пострадали 5 человек. А все из-за 31-летнего водителя «ВАЗ-21150», который при повороте с улицы Александрова на улицу Нариманова не уступил дорогу «Ладе Гранта». «Пятнашка» врезалась на полном ходу.

- В результате ДТП травмы получили водитель автомобиля «Лада Гранта», его 32-летний, 33-летний и 54-летний пассажиры, а также 35-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ». Их всех увезли в больницу с места происшествия. Сам же виновник аварии отделался ушибами и обратился за медпомощью самостоятельно.

Утром того же дня 23-летний водитель «пятерки» не справился с управлением и протаранил столб в Волжском. Его и 21-летнюю пассажирку госпитализировали. Еще один фонарный столб встал на пути у 51-летний водителя «Хендэ Соната». Он так торопился в поселок Куйбышев, что машину на дороге занесло на противоположную обочину, где он и врезался в опору.

ИСТОЧНИК KP.RU