Полиция просит волгоградских водителей быстрее сменить летнюю резину на зимнюю

СЕГОДНЯ 12:49 2019-11-01T12:52:02+03:00

Не откладывайте замену шин на потом, на дорогах уже скользко. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Ноябрь сразу показал волгоградцам на что он способен и обрушился на регион с дождями, холодным ветром и заморозками. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, погода будет особенно переменчивой - с колебаниями от плюсовых температур днем до минусовых в ночное и вечернее время. Обстановка на дорогах стала опаснее, а многие водители не перестроили свой стиль вождения на зимний режим. Более того, не все еще даже «переобулись». Отсюда и увеличение числа аварий. Только за минувшие сутки в регионе зафиксировано 6 ДТП с тяжкими последствиями, в которых 1 человек погиб, еще 12 - пострадали.

- Госавтоинспекция Волгоградской области призывает водителей задуматься о скорейшей замене летних шин на зимние. Стоит учитывать погодные условия при выборе скоростного режима движения, безопасной дистанции до впереди идущих транспортных средств и бокового интервала, ограничив резкие маневры, - настоятельно рекомендуют в региональном Главке.

Пешеходы, в свою очередь, тоже должны быть максимально внимательны при переходе проезжей части, а в условиях недостаточной видимости необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде, поскольку из-за ранних сумерек человек становится малозаметен для водителя.

В связи в ухудшением погодных условий сотрудники ГИБДД усилят контроль на волгоградских дорогах. И будут наставлять нерадивых водителей, которые еще не сменили шины.

ИСТОЧНИК KP.RU