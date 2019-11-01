Перекрытия дорог 4 ноября 2019 в Волгограде

СЕГОДНЯ 12:39 2019-11-01T12:39:39+03:00

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Понедельник, 4 ноября 2019, будет выходным днем. Волгоградцы будут отмечать День народного единства народными гуляньями на площади у интерактивного музея «Россия – моя история». А прилегающий к ней участок нулевой продольной станет пешеходной зоной. Перекроют рокадную дорогу в Волгограде 4 ноября с 7.00 до 17.00. Ограничат движение автотранспорта на участке в границах от улицы Калинина до круговой развязки у Речного порта. А на парковках у музея оставить машину нельзя будет уже с 7 часов 3 ноября.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, объехать закрытый участок можно будет по улицам Калинина, Краснознаменской, Комсомольской, Рабоче-Крестьянской, а также проспекту Ленина.

Как отметим День народного единства в Волгограде и Волжском – программа праздника.

Смотрите также путеводитель по театральным премьерам и "Ночи искусств" в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU