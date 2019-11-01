Жуткая авария на трассе под Волгоградом: один погиб, пятеро детей и женщина в больнице

СЕГОДНЯ 11:09 2019-11-01T11:12:14+03:00

"Двенашка" на скорости влетела под прицеп, а водитель грузовика даже не заметил удара. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Один человек погиб, еще шестеро в больнице с травмами различной степени тяжести. Причем среди пострадавших - пятеро несовершеннолетних. Такие печальные последствия жуткой аварии, которая произошла ночью с 31 октября на 1 ноября в Михайловском районе Волгоградской области. Там на трассе Р-22 «Каспий» столкнулись легковушка и груженый тягач.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, произошло это на 792 километре трассы примерно в половине первого ночи. За рулем «ВАЗ-2112» ехал 63-летний мужчина. Кроме него в машине еще шесть человек. На переднем пассажирском сидении - 35 летняя женщина, сзади - детвора (17-летняя девушка, двое 15-летних подростков, 13-летний и 8-летний мальчики). И даже с такими «ценными» пассажирами водитель пренебрег мерами безопасности. Из-за того, что он не держал дистанцию до едущего впереди «МАЗа-6312» с прицепом, водитель не смог избежать столкновения, когда грузовик притормозил. Легковушка влетела под прицеп.

Это все, что осталось от легковушки.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Водитель грузовика с места аварии скрылся. Его задержали позже наряды ДПС уже на территории Иловлинского района. Мужчина уверяет, что не почувствовал удара легковушки в прицеп, потому и уехал. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - добавляют в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU