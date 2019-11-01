Под Волгоградом столкнулись две фуры и «десятка»: водитель легковушки погиб

СЕГОДНЯ 10:49 2019-11-01T11:25:33+03:00

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Один грузовик в кювете, у второго кабина всмятку, а от «десятки» осталась только груда металла и та, разбросанная по трассе. Жуткая авария произошла вечером 31 октября в Иловлинском районе Волгоградской области. К сожалению, один человек погиб.

35-летний водитель на «ВАЗ-2110» мчался по трассе Р-22 «Каспий» в сторону Москвы. И это он, не включив габаритное освещение, выехал на встречную полосу и на полной скорости лоб в лоб врезался в седельный тягач «Скания» с полуприцепом. 45-летний житель Ставропольского края, который был за рулем грузовика, не смог удержать машину и ее вынесло от удара на встречную полосу. На беду в обратном направлении ехал еще один грузовик - «Даф» с полуприцепом под управлением 62-летнего жителя Кировской области. Фуры смогли избежать лобового столкновения. «Скания» улетела в кювет, а второй дальнобойщик отделался испугом.

- В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте, - сообщают в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU