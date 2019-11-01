В Волгоградской области сняли ограничения с посещения лесов

СЕГОДНЯ 10:34 2019-11-01T10:34:36+03:00

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В этом году пожароопасный сезон начался рано - с 1 апреля - и завершился только сегодня, 1 ноября. И хоть лето было не настолько жарким, как в предыдущие годы, ситуация была сложная. Но главное, - контролируемая. Благодаря предпринятым вовремя мерам, площадь возгораний по сравнению с 2018 годом сократилась более чем в три раза.

За прошедшие семь месяцев в зеленых зонах региона зафиксированы возгорания на площади 43,9 гектара — это в три раза меньше, чем в 2018-м, когда пожары регистрировались на площади более 144 гектаров. Такие данные приводят в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

В администрации области говорят, в этом заслуга не только профилактических мероприятий, но и в укреплении материально-технической базы (в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в 2019 году приобретено более 50 единиц лесопожарной техники, до конца года в регион поступят еще 20 единиц).

Сегодня все ограничения по посещению лесов наконец-то сняты.

ИСТОЧНИК KP.RU