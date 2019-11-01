На западе Волгограда троллейбусы встали из-за ДТП

СЕГОДНЯ 08:41 2019-11-01T08:41:30+03:00

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Волгоградцы, спешащие пятничным утром 1 ноября на работу, попали в пробку и были вынуждены изменить свои планы и корректировать маршруты из-за ДТП с автобусом, которое произошло на западе Волгограда. Около 8.05 утра в Дзержинском районе города неподалеку от остановки «Технологический колледж» на проспекте Жукова легковушка столкнулась с автобусом №20. И хотя автомобиль лишь по касательной задел ЛиАЗ, движение на проспекте встало, а троллейбусам пришлось менять маршруты. К счастью, автобус ехал из автопарка без пассажиров, так что обошлось без пострадавших.

- Троллейбусы №10, №10А и №15А на время оформления ДТП работали в измененных границах, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации города.

Спустя 20 минут движение общественного транспорта на проспекте Жукова было восстановлено. Но пробка на этом участке рассосалась лишь в десятом часу утра.

ИСТОЧНИК KP.RU