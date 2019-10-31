«Сообщи, где едет зло»: волжан просят рассказать о пьяных за рулем

СЕГОДНЯ 19:04 2019-10-31T19:04:26+03:00

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Пьяный за рулем - преступник. И это не пустые слова, а, к сожалению, подтвержденная тысячами аварий и сотнями загубленных жизней истина. Водитель в состоянии алкогольного опьянения не может адекватно оценить ситуацию на дороге. Его реакция замедляется. Сотрудники ГИБДД постоянно проводят рейды для того, чтобы найти пьяных автомобилистов и предупредить возможные ДТП. Но на каждом перекрестке полицейского не поставишь. И даже огромные штрафы и лишения прав не останавливают любителей выпить. Для того, чтобы снизить количество водителей в состоянии алкогольного опьянения, полицейские Волжского решили позвать на помощь горожан. Они проводят акцию «Сообщи, где едет зло».

Не нужно писать заявления и идти в отдел. Надо позвонить по телефону 102 или на 8(8443)58-22-11 и сообщить о противоправных действиях. Причем это может быть и опасное для остальных участников движения вождение и даже наркоман за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU