Фирма из Оренбурга попала в черный список за срыв контракта с волгоградской компанией

СЕГОДНЯ 18:37 2019-10-31T18:37:19+03:00

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Система госзакупок прописывают правила и алгоритмы не только для поставщиков, но и заказчиков. И когда права нарушены, то на их защиту встает антимонопольная служба. Волгоградское УФАС внес фирму из Оренбурга в число недобросовестных поставщиков.

Заявление в управление написала одна из волгоградских компаний. Она заключила с ООО "Уралпрессмаш" договор на поставку гидравлического пресса. Но контракт не выполнила без объяснения причин. В результате фирма потеряла драгоценное время и деньги.

Антимонопольщики посчитали претензии волгоградцев вполне обоснованным.

УФАС направило заключение в Центральный аппарат для того, чтобы оренбуржцев включили в Реестр недобросовестных поставщиков

- Положения действующего законодательства и не предусматривают административной ответственности победителей торгов, необоснованно уклонившихся по их итогам от заключения договора, таким лицам неизбежно грозит включение в Реестр недобросовестных поставщиков, - сообщили «КП-Волгоград» в УФАС по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU