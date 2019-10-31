2019-10-31T17:24:13+03:00
Происшествия

В Волгограде судят молодую пару, убившую няню их ребенка

Волгоградка забила пенсионерку до смерти, а ее сожитель вывез тело бабушки и пытался сжечь
Наталья ГЛАЗУНОВА
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До суда обвиняемые будут находиться под стражей.До суда обвиняемые будут находиться под стражей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Следователи докопались до истины в расследовании смерти 69-летней пенсионерки из Кировского района. И, если изначально полагали, что бабушку убил 26-летний парень, то в последствие выяснилось, что сделала это его 33-летняя сожительница. А молодой человек ей помог избавиться от тела.

Напомним, эта жуткая история произошла в начале года на юге Волгограда. Днем 13 февраля в овраге неподалеку от садового товарищества «Восток» случайные прохожие наткнулись на тело пожилой женщины со следами ожогов и ушибленными ранами головы. Уже через несколько часов следователи СУ СК по региону и сотрудники угрозыска вышли на предполагаемых убийц. Ими оказалась пара, которая проживала вместе с погибшей.

- Выяснилось, что пенсионерка работала нянечкой у пары, присматривала за 4-летним ребенком 33-летней женщины. Именно молодая мамаша и избила бабушку. За пару недель до трагедии она так ударила нянечку, что сломала ей несколько ребер. В силу преклонного возраста, а по большей части из-за полученных травм, женщина не смогла обратиться за медицинской помощью. При этом ей становилось все хуже. К середине февраля она уже не могла двигаться, чем еще больше взбесила обвиняемую. 13 февраля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина схватила деревянную палку и накинулась на пенсионерку - эксперты насчитали не менее 7 ударов в области её головы и туловища. Травмы оказались смертельными, - раскрывают картину происшедшего следователи регионального СУ СК.

Скрыть убийство женщина попросила своего 26-летнего сожителя. Тот погрузил тело пенсионерки в машину, вывез ее в овраг и, облив бензином, попытался сжечь.

- В ходе следствия вскрылись и другие преступления задержанного. Оказалось, что он причастен к краже мобильного телефона, а еще избил своего знакомого, и порвал паспорт своей гражданской жены. В итоге он проходит по трем статьям «укрывательство преступления», «кража», «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровья» и «умышленное повреждение официального документа». Его 33-летнюю сожительницу обвиняют в «умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью» и «убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

- Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточняют в региональном следственном комитете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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