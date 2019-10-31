2019-10-31T16:33:33+03:00
Происшествия

Бомжу, укравшему у многодетной волгоградской семьи ребенка, грозит 12 лет колонии

Ожидать суда мужчина будет под стражей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На скамью подсудимых отправился 41-летний бомж, который ради выкупа похитил ребенка у многодетной волгоградской семьи. Прокуратура Волгоградской области утвердила ему обвинительное заключение, и дело направили в суд.

Напомним, случилось это 2 июля 2019-го. В тот день к жителю Октябрьского района подошел бомж и попросил денег. Фермеру стало жаль беспризорного и он предложил ему кров и еду за то, что он поможет ему со строительными работами. Даже заплатить обещал. Когда гость оказался в доме селянина и понял, что семья зажиточная, у него и созрел план выкрасть ребенка ради выкупа. В семье воспитываются четыре ребенка, самому младшему было всего 3,5 годика. Именно его бомж и увел из дома, воспользовавшись отсутствием хозяев.

Несколько часов глава семейства и полиция искали похитителя. Нашел его фермер, идущим по обочине дороги в 2,5 километрах от дома. Благо все обошлось благополучно.

Уже в полиции бомж признался, что хотел выкуп за мальчишку в размере 10 тысяч рублей.

- Грозит обвиняемому до 12 лет лишения свободы, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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