Астраханец прописал 175 мигрантов в чужой квартире

СЕГОДНЯ 15:56 2019-10-31T15:56:40+03:00

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По требованиям российского законодательства любой приезжий в нашу страну иностранец обязан встать на регистрационный учет. Иначе ни жить, ни тем более, работать, гости не смогут. И гастарбайтеры готовы платить за прописку хорошие деньги. Этим и пользуются такие, как этот ушлый астраханец, который устроил на этом бизнес. За деньги он регистрировал приезжих. Причем прописывал не у себя, а в чужой пустующей квартире, которая расположена в Трусовском районе Астрахани.

Полгода - с октября 2018 года по март 2019 года - он зарабатывал на мигрантах. За это время успел зарегистрировать в «резиновой» квартире 175 человек.

- Среди прописанных в квартире были граждане Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Ирана и Гвинеи-Бисау, - перечисляют в ГУ МВД по Астраханской области.

Теперь полицейским предстоит разобраться с каждым гостем с фиктивной пропиской. А на астраханца завели уголовное дело по статье «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU