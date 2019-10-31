Завораживающее видео: Родину-мать, окутанную туманом, сняли с высоты птичьего полета

СЕГОДНЯ 14:44 2019-10-31T14:53:43+03:00

Скульптура возвышается над городом уже без лесов и в обновленном виде [видео]

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Волгоград погрузился в осенние туманы. Каждое утро город просыпается, укрытый белым покрывалом. Туман поглощает все, и только Родина-мать противостоит этому нашествию. Только она возвышается над густой сизой пеленой, пронзая ее своим мечом. Завораживающее видео, которое снял на квадрокоптер волгоградский фотограф Олег Димитров, выложил на своих страничках в соцсетях музей-заповедник «Сталинградская битва».

Уже сняты верхние ярусы строительных лесов, и скульптура предстала во всей красе - обновленная, посветлевшая, и все такая же величественная и неповторимая. Наша защитница.

Завораживающее видео: Родина-мать, окутанная туманом.

Напомним, в этом году скульптура впервые за 52 года была полностью отреставрирована. Устранили все трещины, воссоздали все утраченные фрагменты, нанесли высокопрочный защитный слой. Так что 75-летие Великой Победы, которое мы будем праздновать в 2020 году, скульптура «Родина-мать зовет!» встретит во всем своем величии.

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ИСТОЧНИК KP.RU