2019-10-31T17:49:55+03:00
Общество

Улица 51-й Гвардейской дивизии в Волгограде станет односторонней

Схема движения изменится в Дзержинском районе с 1 ноября
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Новая схема проезда будет действовать с 1 ноября.Новая схема проезда будет действовать с 1 ноября.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

С 1 ноября 2019 года изменится схема движения по улице 51-й Гвардейской дивизии в Дзержинском районе Волгограда. Улица станет односторонней на участке от пересечения с улицей Краснополянской до дома №14. По мнению мэрии, это позволит сделать проезд здесь более безопасным и увеличит пропускную способность дороги. Все изменения согласованы с городским ГИБДД.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, сейчас на 51-й Гвардейской уже снимают старые дорожные знаки и устанавливают новые. Пока указатели новой схемы будут закутаны черными пакетами. Снимут их с утра 1 ноября. Так что водителям стоит обращать особое внимание на знаки на этом отрезке пути.

Еще одно новшество ждет в ноябре жителей Советского района и, особенно, ЖК «Комарово». Там начнет ходить новая маршрутка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде судят молодую пару, убившую няню их ребенка
Бомжу, укравшему у многодетной волгоградской семьи ребенка, грозит 12 лет колонии
Астраханец прописал 175 мигрантов в чужой квартире
Завораживающее видео: Родину-мать, окутанную туманом, сняли с высоты птичьего полета
Хэллоуин 2019 в Волгограде: где и как отметить
Волгоградец в пьяном угаре убил жену и мать
Уволен глава Центрального района Волгограда
Под Волгоградом закрыли аварийный понтонный мост
Волгоградцы стали меньше жаловаться на качество капремонта
На трассе под Волгоградом еще одна «ГАЗель» насмерть сбила пешехода
В Астрахани на взятке попался начальник Ространснадзора
Александра Пахмутова попала в Книгу почетных граждан Волгоградской области
Новый автобус пустят в ЖК «Комарово» в ноябре
Под Волгоградом 17-летний юноша без прав разбил машину и покалечил друга
Не затанцует: деформации демпферов на мосту через Волгу не критичны
В Камышине нашли водителя, насмерть сбившего женщину на трассе
Юг Волгограда встал в пробке из-за отвалившегося у грузовика прицепа
В Астрахани из передвижного зоопарка "Сафари" забрали маленьких сайгаков
В Волгограде приступили к проектированию метанолового завода на площадке Химпрома
«Живодер должен сидеть в тюрьме»: в Волгограде пройдет акция в защиту животных
Волгоград попал в ТОП-15 самых татуированных городов России