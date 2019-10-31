Улица 51-й Гвардейской дивизии в Волгограде станет односторонней

СЕГОДНЯ 14:07 2019-10-31T17:49:55+03:00

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С 1 ноября 2019 года изменится схема движения по улице 51-й Гвардейской дивизии в Дзержинском районе Волгограда. Улица станет односторонней на участке от пересечения с улицей Краснополянской до дома №14. По мнению мэрии, это позволит сделать проезд здесь более безопасным и увеличит пропускную способность дороги. Все изменения согласованы с городским ГИБДД.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, сейчас на 51-й Гвардейской уже снимают старые дорожные знаки и устанавливают новые. Пока указатели новой схемы будут закутаны черными пакетами. Снимут их с утра 1 ноября. Так что водителям стоит обращать особое внимание на знаки на этом отрезке пути.

Еще одно новшество ждет в ноябре жителей Советского района и, особенно, ЖК «Комарово». Там начнет ходить новая маршрутка.

ИСТОЧНИК KP.RU