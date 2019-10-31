2019-10-31T13:46:39+03:00
Досуг

Хэллоуин 2019 в Волгограде: где и как отметить

Жутко веселый Хэллоуин в 2019 году в Волгограде предлагают отпраздновать в музеях, торговых центрах и клубах
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Конкурсы на жуткие костюмы устроят в торговых центрах и молодежных клубах.Конкурсы на жуткие костюмы устроят в торговых центрах и молодежных клубах.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Хэллоуин праздник нам хоть и чужой, но повеселиться и подурачиться в окружении тыкв и в интересных костюмах готовы многие. В Волгограде в 2019 году отметить Хэллоуин предлагают музеи, торговые центры, ночные клубы, присоединятся и прочие заведения.

Так, в «Старой Сарепте» 31 октября в 16.00 и 19.00 самый «ужасный» праздник Хэллоуин устроят в старинном подземелье. Гостей ожидают гадания при свечах, легенды и поверья, а также тематический аквагрим, необычные угощения, конкурсы, развлечения и «Хэллоуинское дефиле» с призами за лучшие костюмы. Запись – т. (8442) 67-33-02. Билеты: 400 руб. 12+

В ТРК «Мармелад» Хэллоуин будут отмечать 31 октября в 17.00. На сцене устроят интерактивную программу, также гостей ждут «жуткий» грим, карвинг тыкв, мастер-класс «3D Тыква». В 18.00 начнется игровая программа с Малефисентой и Вороном, после - бумажное шоу. А всем пришедшим в костюмах подарят тыкву (6+). Хэллоуин в ТРК «Парк Хаус» будут отмечать 1 ноября с 18.00 до 21.00 праздничным концертом.

Подростков ждут 2 ноября в 16.00 на Хэллоуин-вечеринку в молодежном центре «Ровесник» (ул. 50 лет Октября, 17, т. (8442) 62-39-22). В программе - мрачные квесты, выступление молодежных рок-групп, необычные коктейли, чудовищная гримерная, дискотека монстров и конкурс костюмов. Вход: 200 руб., в образе – 150. 14+

А 4 ноября 2019 в Волгограде и Волжском отметят День народного единства (программа праздника).

ИСТОЧНИК KP.RU

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