2019-10-31T12:34:13+03:00
Происшествия

Волгоградец в пьяном угаре убил жену и мать

Мужчина попытался покончить с собой, но его спасли полицейские
Наталья ГЛАЗУНОВА
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После убийства мужчина позвонил приятельнице и все ей рассказал. Женщина вызвала полицию.После убийства мужчина позвонил приятельнице и все ей рассказал. Женщина вызвала полицию.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Трагедия произошла 30 октября в Кировском районе Волгограда. Мужчина зарезал свою 41-летнюю жену и ее 63-летнюю мать. Подробности случившегося «КП-Волгоград» рассказали в СУ СК по региону.

Вечером 38-летний волгоградец, как обычно, явился домой в нетрезвом виде. Жена встретила криками. Разгорелся очередной скандал. Мужчина стал кидаться на супругу, тогда на защиту встала мать дебошира, которая проживала с ними в одной квартире. В порыве гнева разъяренный мужик схватил нож и нанес несколько ударов сначала собственной матери, а потом и жене.

Но на этом убийца не остановился, он отрезал обеим жертвам головы. Когда немного пришел в себя, позвонил своей приятельнице и все ей рассказал. Женщина незамедлительно примчалась к своим знакомым и застала эту кровавую картину. Это она вызвала полицию.

Пока следственно-оперативная группа ехала на вызов, мужчина попытался покончить с собой. Полицейские застали его на грани жизни и смерти, но буквально вытянули его с того света.

- В настоящее время жизни подследственного ничего не угрожает, - добавляют в следственном комитете.

Так что ответит волгоградец за убийство по всей строгости закона. На него уже завели уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

- Следователи собирают факты и улики по данному делу. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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