Под Волгоградом закрыли аварийный понтонный мост

СЕГОДНЯ 11:09 2019-10-31T11:09:13+03:00

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Понтонный мост на реке Ахтуба, который находится у села Колобовка в Ленинском районе Волгоградской области, представляет собой жалкое зрелище. Он почти весь сгнил, местами зияют дыры, по нему не то, что ездить, а даже ходить небезопасно. Специалисты регионального ГИМС ГУ МЧС России признали данный мост технически непригодным к эксплуатации. Но даже после этого заключения жители села продолжали его использовать на свой страх и риск. Тогда к делу подключилась Волгоградская транспортная прокуратура.

- По результатам проверки установлено, что эксплуатация данного наплавного моста на реке Ахтуба осуществляется в отсутствие договора водопользования. Собственнику этого аварийного объекта предъявлено исковое заявление с требованиями запрета эксплуатации моста и освобождения от него акватории реки Ахтуба до устранения нарушений закона, - гласит сообщение региональной транспортной прокуратуры.

На данный момент мост практически разобрали. Требования Волгоградского транспортного прокурора удовлетворены в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU