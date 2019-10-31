Волгоградцы стали меньше жаловаться на качество капремонта

СЕГОДНЯ 10:39 2019-10-31T10:39:49+03:00

До конца 2019 года капремонт завершится в 256 домах, на 143 объектах работы уже финишировали. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

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За пять лет действия программы капитального ремонта у волгоградцев появилось больше доверия к регоператору и к самой системе. А жалоб на работу подрядчиков и качество капремонта стало гораздо меньше. Решить проблемы жителям Волгоградской области помогают на «горячей линии» регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ по телефону (8442) 59-69-05.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном фонде капремонта, в 2016 году в среднем за месяц от волгоградцев поступало порядка 80 обращений на «горячую линию». Сейчас их уже в полтора раза меньше – около 50 звонков. Жалоб на качество также меньше. Зато больше жителей области стали волновать вопросы организационного характера: как увидеть проектно-сметную документацию, внести изменения, ускорить капремонт дома, сменить имя собственника в квитанции.

Задать вопросы по капремонту можно и напрямую регоператору в будние дни по телефонам фонда (8442) 94-19-95, 94-23-22, 94-23-45, 94-19-81. Но дозвониться туда куда сложнее.

ИСТОЧНИК KP.RU