2019-10-31T10:33:46+03:00
Происшествия

На трассе под Волгоградом еще одна «ГАЗель» насмерть сбила пешехода

Под колесами скончался мужчина, личность его устанавливают
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Это уже вторая смертельная авария с участием пешеходов за последние сутки в Волгоградской области. Только правоохранители разобрались с ДТП в Камышинском районе, где погибла 36-летняя женщина, а виновник аварии сбежал, как плохая новость пришла из Котельниковского района. Там насмерть сбили мужчину, и опять это была «ГАЗель».

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, произошло ДТП на трассе «Волгоград-КотельниковоСальск». 42-летний житель Ростовской области возвращался на грузовике домой - в сторону Сальска, когда на дорогу буквально под колеса шагнул нетрезвый пешеход. Ночью на данном участке трассы освещения нет, поэтому видимость ограничена. А пешеход шел по обочине дороги в попутном направлении и на его одежде не было световозвращающих элементов. Сейчас по данному факту проводится проверка.

На больничной койке вчера оказалась и 75-летняя бабушка, которая переходила дорогу по улице Таращанцев в Краснооктябрьском районе Волгограда в неположенном месте и тоже оказалась под колесами. 33-летний «Хендэ Солярис» просто не успел затормозить перед пенсионеркой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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