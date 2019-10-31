В Астрахани на взятке попался начальник Ространснадзора

СЕГОДНЯ 10:21 2019-10-31T10:21:02+03:00

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В Астрахани на взяточничестве поймали еще одного высокопоставленного чиновника. Не чистым на руку оказался исполняющий обязанности начальника Волжского управления Ространснадзора.

В Астрахани уже становится «традицией»: каждый приезд замгенпрокурора РФ заканчивается громкими уголовными делами. В июле после его визита в Каспийскую столицу завели более сорока уголовных дел на «коммунальных» чиновников. На этой неделе приезд Андрея Кикотя завершился расселением нескольких семей из аварийных домов. А сегодня на взятке поймали того, кто должен следить за безопасностью на транспорте.

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области, врио начальника Волжского управления Ространснадзора поймали на «горячем» прямо в его кабинете. Ему передали 15 тысяч рублей за беспрепятственное прохождение комиссии по проведению аттестации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения на право заниматься соответствующей деятельностью по Астраханской области.

- На задержанного завели уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведется расследование, - отмечают в следственном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU