2019-10-31T10:21:02+03:00
Происшествия

В Астрахани на взятке попался начальник Ространснадзора

Еще один высокопоставленный чиновник отправится на скамью подсудимых
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Астрахани на взяточничестве поймали еще одного высокопоставленного чиновника. Не чистым на руку оказался исполняющий обязанности начальника Волжского управления Ространснадзора.

В Астрахани уже становится «традицией»: каждый приезд замгенпрокурора РФ заканчивается громкими уголовными делами. В июле после его визита в Каспийскую столицу завели более сорока уголовных дел на «коммунальных» чиновников. На этой неделе приезд Андрея Кикотя завершился расселением нескольких семей из аварийных домов. А сегодня на взятке поймали того, кто должен следить за безопасностью на транспорте.

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области, врио начальника Волжского управления Ространснадзора поймали на «горячем» прямо в его кабинете. Ему передали 15 тысяч рублей за беспрепятственное прохождение комиссии по проведению аттестации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения на право заниматься соответствующей деятельностью по Астраханской области.

- На задержанного завели уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ведется расследование, - отмечают в следственном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградец в пьяном угаре убил жену и мать
Уволен глава Центрального района Волгограда
Под Волгоградом закрыли аварийный понтонный мост
Волгоградцы стали меньше жаловаться на качество капремонта
На трассе под Волгоградом еще одна «ГАЗель» насмерть сбила пешехода
Александра Пахмутова попала в Книгу почетных граждан Волгоградской области
Новый автобус пустят в ЖК «Комарово» в ноябре
Под Волгоградом 17-летний юноша без прав разбил машину и покалечил друга
Не затанцует: деформации демпферов на мосту через Волгу не критичны
В Камышине нашли водителя, насмерть сбившего женщину на трассе
Юг Волгограда встал в пробке из-за отвалившегося у грузовика прицепа
В Астрахани из передвижного зоопарка "Сафари" забрали маленьких сайгаков
В Волгограде приступили к проектированию метанолового завода на площадке Химпрома
«Живодер должен сидеть в тюрьме»: в Волгограде пройдет акция в защиту животных
Волгоград попал в ТОП-15 самых татуированных городов России