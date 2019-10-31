2019-10-31T10:45:19+03:00
Общество

Александра Пахмутова попала в Книгу почетных граждан Волгоградской области

Композитора удостоили высшей награды региона
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Депутаты Волгоградской областной думы единогласно поддержали инициативу о присвоении нашей землячке выдающемуся композитору Александре Пахмутовой звания Почетный гражданин региона.

- Пахмутова удостоена высшей награды Волгоградской области за значительный вклад в развитие культуры, - уточняют в пресс-службе регионального парламента.

Таким образом, композитор пополнила список в Книге почетных граждан Волгоградской области, куда до этого были занесены имена 35-ти человек, которые внесли особый вклад в развитие нашей области.

Напомним, что Пахмутова родилась в Сталинграде в поселке Бекетовка Кировского района. 9 ноября она отметит свое 90-летие. Накануне, высокую награду она получила и от Президента России Владимира Путина. Глава государства наградил ее орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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