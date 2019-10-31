2019-10-31T10:00:29+03:00
Общество

Новый автобус пустят в ЖК «Комарово» в ноябре

В Волгограде появятся маршрутки «Верхняя Ельшанка – ЖК «Комарово» - СТ «Ельшанка» (Тулака)»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Новые маршрутки позволят доехать до школ и больницы.Новые маршрутки позволят доехать до школ и больницы.Фото: Александр КУЛИКОВ
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Жители «ЖК «Комарово» в Советском районе Волгограда требуют от властей построить новую школу, так как дети из большого нового микрорайона вынуждены каждый день идти опасными путями на учебу и выстаивать очереди на остановке. Увы, школы так быстро не строятся. Но волгоградцев услышали. В ноябре в городе запустят новый 12-километровый автобусный маршрут, который свяжет поселок Верхняя Ельшанка и «ЖК «Комарово» с основными транспортными магистралями. Работать на линии будут микроавтобусы. Ходить маршрутки в час пик будут с интервалом в 13 минут.

- Запуск нового маршрута позволит улучшить транспортное обслуживание жителей поселков Верхняя Ельшанка, Ветеранов и Кирпичный, «Комарово», жилых комплексов «Новый свет» и «Ново Комарово». На маршрутках можно будет добраться до больницы №7 и школ №54 и №111, - сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

От конечной в поселке Верхняя Ельшанка маршрутка будет идти до улицы Казахской, далее по улице Ивановского, до ЖК «Комарово». После остановки «Ул. Академика Комарова» микроавтобус проедет по улицам Качуевской и Песчанокопской до Второй продольной, повернет направо и поднимется «ВолГАУ». После маршрутка спустится по улице Казахской и с остановками «Больница №7» и «Тулака» будет доезжать практически до вестибюля конечной скоростного трамвая «Станция Ельшанка».

В администрации города отмечают, что помимо новой маршрутки, на этом участке ходят также №31к«Верхняя Ельшанка - Горная Поляна», №50 «7 ветров - ул. Академика Комарова» и №46а «Акварель» - ул. Комарова».

ИСТОЧНИК KP.RU

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