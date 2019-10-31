Под Волгоградом 17-летний юноша без прав разбил машину и покалечил друга

СЕГОДНЯ 09:39 2019-10-31T09:41:07+03:00

Водители так "летят" по трассам, что забывают о последствиях, а они бывают вот такие. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Парень сел за руль иномарки и не справился с управлением

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В области юноши не редко гоняют на отцовских машинах по сельским дорогам: то на дискотеку в соседнее село, то к друзьям. А, между тем, эти дети еще не способны полностью контролировать движение, от чего и случаются нелепые ДТП. Иногда с пострадавшими, как вчера, 30 октября в Котовском районе Волгоградской области. Там 17-летний мальчишка чуть себя не убил и своего друга-одногодку.

Благо, что оба подростка остались живы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Случилось это ночью - примерно в 00.55. Ребята мчались на «Форд Фокусе» по дороге «Котово-Моисеево-Попки» в сторону Котово. Да так 17-летний водитель разогнался, что не смог удержать баланс, машину снесло на обочину, а оттуда она перевернулась в кювет.

- В результате ДТП 17-летний пассажир доставлен в больницу, - констатируют последствия в ГУ МВД по региону.

А вот во Фроловском районе не справился с управлением, казалось бы, уже опытный 43-летний водитель. Мужчина тоже решил проверить свой «Фольксваген Пассат» на скорости и тоже опрокинулся в кювет. Пострадала 60-летняя пассажирка иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU