Под Волгоградом 17-летний юноша без прав разбил машину и покалечил друга
В области юноши не редко гоняют на отцовских машинах по сельским дорогам: то на дискотеку в соседнее село, то к друзьям. А, между тем, эти дети еще не способны полностью контролировать движение, от чего и случаются нелепые ДТП. Иногда с пострадавшими, как вчера, 30 октября в Котовском районе Волгоградской области. Там 17-летний мальчишка чуть себя не убил и своего друга-одногодку.
Благо, что оба подростка остались живы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Случилось это ночью - примерно в 00.55. Ребята мчались на «Форд Фокусе» по дороге «Котово-Моисеево-Попки» в сторону Котово. Да так 17-летний водитель разогнался, что не смог удержать баланс, машину снесло на обочину, а оттуда она перевернулась в кювет.
- В результате ДТП 17-летний пассажир доставлен в больницу, - констатируют последствия в ГУ МВД по региону.
А вот во Фроловском районе не справился с управлением, казалось бы, уже опытный 43-летний водитель. Мужчина тоже решил проверить свой «Фольксваген Пассат» на скорости и тоже опрокинулся в кювет. Пострадала 60-летняя пассажирка иномарки.
ИСТОЧНИК KP.RU