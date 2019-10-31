Не затанцует: деформации демпферов на мосту через Волгу не критичны

СЕГОДНЯ 09:28 2019-10-31T13:05:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Десять лет назад новый мост через Волгу в Волгограде навсегда вошел в историю и прославил город во всех уголках мира – три пролета танцевали на ветру. Теперь каждый уважающий себя турист считает своим долгом запечатлеть виды не только Мамаева кургана, но и танцующего моста. Чтобы это больше не повторилось, на него установили кучу умных приспособлений, среди которых демпферы - гасители колебаний и специальные датчики ветра. Но как оказалось, они уже нуждаются в срочной замене. Причем по гарантии. Но подрядчик АО «Волгомост» не спешит исполнять свои обязательства. Поэтому комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области добивается замены демпферов через арбитражный суд и просил ускорить дело. А новые устройства на танцевавших пролетах 3-4, 5-6 и 6-7 установить в течение 15 дней после вступления в силу решения суда.

Но навстречу облкомдортрансу судья не пошел и ускорить рассмотрение дела отказался. Судебное разбирательство назначено на 18 ноября 2019 года. Тем временем волгоградцы разволновались - неужели мост опять вот-вот затанцует. Чиновники уверяют, что все не так уж критично. Но поторопиться все же стоит.

- Неисправности в работе демпферных устройств внутри коробки пролетного строения моста через реку Волгу в Волгограде выявлены в ходе очередного осмотра демпферных устройств 11 октября 2018 года. Деформации не носят критического характера и были частично устранены подрядной организацией в 2018 году. Для предотвращения дальнейших деформаций необходимо устранить оставшиеся дефекты. Гарантийные обязательства АО «Волгомост» продлятся до 26 декабря 2019 года, - сообщили «КП-Волгоград» в комитете транспорта и дорожного хозяйства региона.

Напомним, мост через Волгу в Волгограде затанцевал 20 мая 2010 года. Из-за сильного ветра пролеты моста вошли в резонанс. Многотонная конструкция волной поднималась и опускалась с амплитудой около полуметра. К удивлению, ни опоры, ни дорожное покрытие оказались не повреждены. Гасящие колебания демпферы установили в ноябре 2011 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/423300" frameborder="0"></iframe> Видео как раскачивался двухкилометровый мост.

ИСТОЧНИК KP.RU