2019-10-31T09:46:21+03:00
Происшествия

В Камышине нашли водителя, насмерть сбившего женщину на трассе

ДТП совершил житель Твери
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
"ГАЗель" с характерными для ДТП вмятинами обнаружили в селе Вихлянцево."ГАЗель" с характерными для ДТП вмятинами обнаружили в селе Вихлянцево.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Меньше суток понадобилось полицейским и сотрудникам следственно-оперативной группы, чтобы найти и задержать водителя, насмерть сбившего женщину на волгоградской трассе. Напомним, тело 36-летней жительницы Камышина обнаружили случайные прохожие рано утром 30 октября на обочине дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград». Прибывшие на место ЧП медики подтвердили догадки, что женщина погибла от травм, полученных в ДТП. Ее сбили и бросили умирать.

В Камышинском районе тут же объявили план «Перехват». Разыскивали автомобиль с видимыми повреждениями, характерными для ДТП, ориентировки были направлены во всех районные отделы полиции области и соседних регионов, - сообщают в ГУ МВД по региону.

Увидели сообщение о розыске в сми и жители близлежащих к месту трагедии поселков, именно очевидцы и сдали преступника.

Виновник ДТП бросил машину и прятался от полиции в лесополосе. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Виновник ДТП бросил машину и прятался от полиции в лесополосе.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Жители села Вихлянцева сообщили в полицию, что на одной из улиц стоит заброшенная грузовая «ГАЗель» с разбитым лобовым стеклом и другими повреждениями, характерными для ДТП. На место незамедлительно прибыли инспекторы ДПС Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» совместно с сотрудниками следственно-оперативной группы. Виновника нашли в лесополосе у села, где он прятался вместе с родственником, который был с ним в момент аварии, - отчитались в региональном Главке.

Известно, что виновник - 46-летний житель Твери. Он уже во всем сознался. Говорит, сбежал с места ДТП, потому что испугался ответственности.

- На задержанного завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчина задержан. Устанавливаются обстоятельства происшествия, - добавляют «КП-Волгоград» в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зарезал и головы отпилил: волгоградец в пьяном угаре убил жену и мать
Уволен глава Центрального района Волгограда
Под Волгоградом закрыли аварийный понтонный мост
Волгоградцы стали меньше жаловаться на качество капремонта
На трассе под Волгоградом еще одна «ГАЗель» насмерть сбила пешехода
В Астрахани на взятке попался начальник Ространснадзора
Александра Пахмутова попала в Книгу почетных граждан Волгоградской области
Новый автобус пустят в ЖК «Комарово» в ноябре
Под Волгоградом 17-летний юноша без прав разбил машину и покалечил друга
Не затанцует: деформации демпферов на мосту через Волгу не критичны
Юг Волгограда встал в пробке из-за отвалившегося у грузовика прицепа
В Астрахани из передвижного зоопарка "Сафари" забрали маленьких сайгаков
В Волгограде приступили к проектированию метанолового завода на площадке Химпрома
«Живодер должен сидеть в тюрьме»: в Волгограде пройдет акция в защиту животных
Волгоград попал в ТОП-15 самых татуированных городов России