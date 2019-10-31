В Камышине нашли водителя, насмерть сбившего женщину на трассе

СЕГОДНЯ 09:19 2019-10-31T09:46:21+03:00

"ГАЗель" с характерными для ДТП вмятинами обнаружили в селе Вихлянцево. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Меньше суток понадобилось полицейским и сотрудникам следственно-оперативной группы, чтобы найти и задержать водителя, насмерть сбившего женщину на волгоградской трассе. Напомним, тело 36-летней жительницы Камышина обнаружили случайные прохожие рано утром 30 октября на обочине дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград». Прибывшие на место ЧП медики подтвердили догадки, что женщина погибла от травм, полученных в ДТП. Ее сбили и бросили умирать.

В Камышинском районе тут же объявили план «Перехват». Разыскивали автомобиль с видимыми повреждениями, характерными для ДТП, ориентировки были направлены во всех районные отделы полиции области и соседних регионов, - сообщают в ГУ МВД по региону.

Увидели сообщение о розыске в сми и жители близлежащих к месту трагедии поселков, именно очевидцы и сдали преступника.

Виновник ДТП бросил машину и прятался от полиции в лесополосе.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Жители села Вихлянцева сообщили в полицию, что на одной из улиц стоит заброшенная грузовая «ГАЗель» с разбитым лобовым стеклом и другими повреждениями, характерными для ДТП. На место незамедлительно прибыли инспекторы ДПС Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» совместно с сотрудниками следственно-оперативной группы. Виновника нашли в лесополосе у села, где он прятался вместе с родственником, который был с ним в момент аварии, - отчитались в региональном Главке.

Известно, что виновник - 46-летний житель Твери. Он уже во всем сознался. Говорит, сбежал с места ДТП, потому что испугался ответственности.

- На задержанного завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Мужчина задержан. Устанавливаются обстоятельства происшествия, - добавляют «КП-Волгоград» в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU