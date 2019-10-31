2019-10-31T08:54:46+03:00
Общество

Юг Волгограда встал в пробке из-за отвалившегося у грузовика прицепа

Движение в Красноармейском районе затруднено
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото - скриншот Яндекс.Пробки.Фото - скриншот Яндекс.Пробки.
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Сегодня утром, 31 октября, многие жители Красноармейского района Волгограда не смогли вовремя добраться по делам и на работу. Виной всему огромная пробка, которая образовалась на проспекте Героев Сталинграда. По данным сервиса Яндекс.Пробки скорость движения транспорта по проспекту и улице Фадеева не превышает 10 километров в час. Машины скорее «идут», чем едут. А все из-за грузовика.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, на проспекте у фуры оторвался прицеп, груженый яблоками, и практически перегородил две полосы движения по направлению в центр города. Уже больше часа пробка держится на уровне семи баллов.

«Груженая фура подпрыгнула на кочке, и у нее лопнула рессора. Прицеп встал на тормозах и теперь сдвинуть его можно только краном», - поясняют эксперты.

А пока волгоградцам советуют по возможности объезжать затор другими путями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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