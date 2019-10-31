2019-10-31T10:20:21+03:00
Общество

В Астрахани из передвижного зоопарка "Сафари" забрали маленьких сайгаков

Животных передали в астраханский питомник
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Малыши чувствуют себя хорошо. Фото со странички ФБ Александра Клыканова.Малыши чувствуют себя хорошо. Фото со странички ФБ Александра Клыканова.
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Скандальная история о том, в каких нечеловеческих условиях содержатся животные в передвижном зоопарке «Сафари», похоже, обретает счастливый конец. Вчера, 30 октября, в Астрахани из тесных клеток забрали маленьких сайгачат, за судьбу которых особенно переживали зоозащитники. Малыши - а это мальчик и девочка - обрели новых дом. Эту хорошую новость сообщил на своей страничке в соцсети депутат Госдумы от Астраханской области Александр Клыканов.

Маленькие сайгаки уже привыкают к новому дому. Фото со странички ФБ Александра Клыканова.

Маленькие сайгаки уже привыкают к новому дому. Фото со странички ФБ Александра Клыканова.

По словам директора "Сафари", животных ему практически в безжизненном состоянии передали частные лица в Ставропольском крае на условиях возврата. Сайгачат выкормили, но назад их никто не забрал.

- Все согласительные процедуры для передачи животных завершены и сегодня их отправили в астраханский питомник, где они приобретут новых «приемных родителей». Они пройдут обязательный ветеринарный карантин и затем отправятся к сородичам в общее стадо, - порадовал всех сопереживающих парламентарий.

В астраханском питомнике сайгакам понравилось. Фото со странички ФБ Александра Клыканова.

В астраханском питомнике сайгакам понравилось. Фото со странички ФБ Александра Клыканова.

Сайгачата, по словам руководителя астраханского питомника Сулейманова, выглядят бодрыми и здоровыми. И поблагодарил коллектив зверинца «Сафари» за заботу о животных.

- Благодарность всем, кто не остался равнодушным, проявил сопричастность, кто помогал и следил за развитием этой истории. Через пару-тройку недель планирую посетить питомник и навестить наших «звёздных» питомцев, - пообещал Клыканов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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