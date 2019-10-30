2019-10-30T21:19:34+03:00
Общество

В Волгограде приступили к проектированию метанолового завода на площадке Химпрома

В город приехали представители компаний-участников трехстороннего соглашения
Екатерина МАЛИНИНА
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Сторонам предстоит обсудить много вопросов. Фото: администрация Волгоградской областиСторонам предстоит обсудить много вопросов. Фото: администрация Волгоградской области
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В Волгограде стартовал важный этап инвест-проекта по возведению на производственное площадке Химзавода метанолового завода. Трехстороннее соглашение между «Джи Ти Эм 1», «Хальдор Топсе» и «Мицубиси Хэви Индастриз Инжиниринг» на предоставление технологии для проектирования подписали летом этого года. А уже сейчас группа разработчиков приступает к проектированию современного производства. Обсуждается технические решения, сроки реализации, согласовываются исходные данные для проекта.

Особое внимание при строительстве обещают уделить промышленной безопасности. Завод не должен наносить вред окружающей среде. Экология – в приоритете. По крайней мере, так уверяют все стороны большого инвест-проекта.

Также возможно на площадке химзавода появится собственные электрические и тепловые станции. Они будут обеспечивать производство необходимой энергией. Пока же на заводе продолжается демонтаж старых зданий. Идет восстановление коммуникаций и прокладка новых. Подходит к концу переоснащения здания, где раньше производили карбид кальция. Здесь собираются наладить выпуск ферросилиция.

А вот вопрос по «белому морю» химзавода до сих пор не решен, но требует скорейшего вмешательства властей с большими вложениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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