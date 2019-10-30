2019-10-30T19:59:01+03:00
Общество

«Живодер должен сидеть в тюрьме»: в Волгограде пройдет акция в защиту животных

Общественники соберутся возле Царицынской оперы 2 ноября
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Будут протестовать зоозащитники против цирков и передвижных зоопарков.Будут протестовать зоозащитники против цирков и передвижных зоопарков.
Изменить размер текста:

В интернете сотни сообщений о несчастных животных, которые стали жертвами плохих хозяев или просто прохожих. У кого-то обрублен хвост, кто-то оказался на улице в мороз без еды. Существует закон «Об ответственном обращении с животными», но, к сожалению, работает он в редких случаях. Так что не часто можно услышать, что живодера наказали. Но именно этого требуют зоозащитники: чтобы человек нес ответственность за свои поступки по отношению к братьям нашим меньшим.

В эту субботу Волгоград присоединится к всероссийской акции в защиту животных «Закон должен работать, живодер – сидеть в тюрьме!». Так волонтеры пытаются привлечь внимание к проблеме. Митинг согласован с властями. Всех неравнодушных приглашают 2 ноября к Царицынской опере к 11 часам утра. Кстати, присутствие своих питомцев на акции приветствуется. Мероприятие закончится к 12-30.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде приступили к проектированию метанолового завода на площадке Химпрома
Волгоград попал в ТОП-15 самых татуированных городов России
33 нелегальных кредитора работают в Волгоградской области
Между Волгоградом и Саратовым запустят быструю электричку
Дачные автобусы Волгограда будут ходить по 4 ноября
Через камыши, открытые люки и мимо заброшенных зданий: в Волгограде проверили пути детей в школы
Азербайджанец, год торговавший в Волгограде паленым алкоголем, получил полтора года колонии
Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечный кредит на залоговую недвижимость
В Астрахани наркоман, сбегая с гашишем, протаранил полицейскую машину
В Волгограде фанатов на футбольный матч отвезут дополнительные электрички
В Волгоградской области только 66% дорог соответствуют нормам
Под Волгоградом малыш хлебнул паяльной кислоты
Под Волгоградом в маршрутке поймали воронежца под кайфом и с марихуаной в кармане
В Волгограде пассажир «протаранил» троллейбус головой и попал в больницу
В Волгограде Мария Захарова проведет выездной брифинг
В Волгограде молодой водитель спровоцировал тройное ДТП
Зима на пороге: в Волгоградской области выпадет первый снег
На трассе под Волгоградом сбили женщину и бросили умирать
Возле ериков Судомойка, Сахарный и озера Запорное высаживают деревья и сеют траву
В Волгоград для детей с ДЦП привезли высокотехнологическое оборудование
Замгенпрокурора РФ: в Астраханской области 90% домов надо снести или отремонтировать
В администрации Волгоградской области назначили всех начальников