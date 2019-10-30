«Живодер должен сидеть в тюрьме»: в Волгограде пройдет акция в защиту животных

СЕГОДНЯ 19:59 2019-10-30T19:59:01+03:00

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В интернете сотни сообщений о несчастных животных, которые стали жертвами плохих хозяев или просто прохожих. У кого-то обрублен хвост, кто-то оказался на улице в мороз без еды. Существует закон «Об ответственном обращении с животными», но, к сожалению, работает он в редких случаях. Так что не часто можно услышать, что живодера наказали. Но именно этого требуют зоозащитники: чтобы человек нес ответственность за свои поступки по отношению к братьям нашим меньшим.

В эту субботу Волгоград присоединится к всероссийской акции в защиту животных «Закон должен работать, живодер – сидеть в тюрьме!». Так волонтеры пытаются привлечь внимание к проблеме. Митинг согласован с властями. Всех неравнодушных приглашают 2 ноября к Царицынской опере к 11 часам утра. Кстати, присутствие своих питомцев на акции приветствуется. Мероприятие закончится к 12-30.

ИСТОЧНИК KP.RU