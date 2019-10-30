2019-10-30T17:16:56+03:00
Общество

Волгоград попал в ТОП-15 самых татуированных городов России

Волгоградцы одобряют наколки
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сегодня в стране настоящий бум татуировок.Сегодня в стране настоящий бум татуировок.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Такого бума на татуировки, как в последние годы, не было наверно никогда. Это уже огромная индустрия с разноплановыми направлениями и жанрами. Наколки делают, как молодежь, так и люди постарше. Набивают абсолютно все - от загогулинок до детализированных пейзажей. Аналитики Zoom Market озадачились, а где в России живет больше всего приверженцев тату? И решили провести опрос в городах на эту тему. Выбрали 25 мегаполисов и задавали жителям одни и те же вопросы: «Как Вы относитесь к татуировкам? С чем у Вас ассоциируются татуировки? У Вас есть татуировки?». На основании ответов составили рейтинг. Что удивительно, Волгоград оказался в середине списка - на 13-м месте, и попал в ТОП-15 самых татуированных городов страны.

Лидером этого рейтинга стал… Челябинск. Москва - на втором месте, Питер- на третьем. Наши соседи - Ростов-на-Дону - девятый, Воронеж - одиннадцатый в списке.

- При этом только 21% опрошенных респондентов положительно относятся к татуировкам, 36% отрицательно, а 43% нейтрально, - уточняет коммерческий директор агентства Андрей Штыров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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