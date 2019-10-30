33 нелегальных кредитора работают в Волгоградской области

СЕГОДНЯ 16:47 2019-10-30T16:48:21+03:00

Изменить размер текста: A A

За девять месяцев 2019 года сотрудники Банка России выявили 33 нелегальных кредитора, которые выдавали займы жителям Волгоградской области. Еще три компании работали под видом страховых брокеров. Они предлагали платные услуги по оформлению электронного полиса ОСАГО. Все эти конторы не состоят в реестрах Банка России. Так что теперь их деятельность станет предметом заботы полицейских.

Нелегалов в последнее время стали находить все чаще. Если в первом полугодии их обнаружили всего 14, то за три последних месяца – сразу 19.

- Банк России совершенствует методики обнаружения подобных компаний, - пояснил «КП-Волгоград» заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Алексей Фирсов.

Нелегалы часто работают как ломбарды и комиссионные магазины, выдают займы под залог автомобилей и другого движимого имущества. Но связываться с подпольщиками не стоит. Для заемщика это может обернуться серьезными проблемами и мошенничеством.

Как понять, что организация, где вы собрались занять денег, работает легально? Во-первых, на рекламе и в объявлениях нелегалы обычно не пишут названия и реквизитов организации, только телефон. Во-вторых, распространяют их только на рынках, на улице, в местах большого скопления людей. Проверить участника финансового рынка можно в специальных реестрах.

ИСТОЧНИК KP.RU