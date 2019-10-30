Между Волгоградом и Саратовым запустят быструю электричку
В первый день ноября из Саратова в Волгоград можно будет добраться всего за 4 часа 40 минут. Сейчас на обычном поезде этот путь занимает семь часов. Почти в два раза быстрее. А все благодаря электричке, которую запускают между городами 1 ноября. об этом «КП-Волгоград» узнала от пресс-службы саратовской пригородно-пассажирской компании.
- Со станции Саратов-1 пригородный поезд № 6182 отправится 1 ноября в 16.15 и прибудет на станцию Волгоград-1 в 20.55, - сообщают в компании.
В пути следования предусмотрены одноминутные остановки для посадки-высадки пассажиров на станции Овражная (в 17:54), и станциях Петров Вал (в 18:30), Зензеватка (в 19:09). Стоимость билета на проезд в одну сторону - 825 рублей. При этом для школьников и студентов традиционно действует скидка в размере 50% (при предоставлении студенческого билета, школьникам – справки с места учебы). Сохраняются скидки и для местных льготников.
- Для региональных льготников проездной документ в одну сторону обойдётся в 559 рублей. Возможность бесплатного проезда предусмотрена для детей до 7 лет и федеральных льготников, - добавляют в саратовской ППК. - При единовременном оформлении двух билетов и более, действует скидка 10% на каждый билет. Скидки не суммируются.
ИСТОЧНИК KP.RU