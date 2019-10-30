2019-10-30T16:29:30+03:00
Общество

Между Волгоградом и Саратовым запустят быструю электричку

1 ноября преодолеть расстояние между городами можно будет за четыре с половиной часа
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В первый день ноября из Саратова в Волгоград можно будет добраться всего за 4 часа 40 минут. Сейчас на обычном поезде этот путь занимает семь часов. Почти в два раза быстрее. А все благодаря электричке, которую запускают между городами 1 ноября. об этом «КП-Волгоград» узнала от пресс-службы саратовской пригородно-пассажирской компании.

- Со станции Саратов-1 пригородный поезд № 6182 отправится 1 ноября в 16.15 и прибудет на станцию Волгоград-1 в 20.55, - сообщают в компании.

В пути следования предусмотрены одноминутные остановки для посадки-высадки пассажиров на станции Овражная (в 17:54), и станциях Петров Вал (в 18:30), Зензеватка (в 19:09). Стоимость билета на проезд в одну сторону - 825 рублей. При этом для школьников и студентов традиционно действует скидка в размере 50% (при предоставлении студенческого билета, школьникам – справки с места учебы). Сохраняются скидки и для местных льготников.

- Для региональных льготников проездной документ в одну сторону обойдётся в 559 рублей. Возможность бесплатного проезда предусмотрена для детей до 7 лет и федеральных льготников, - добавляют в саратовской ППК. - При единовременном оформлении двух билетов и более, действует скидка 10% на каждый билет. Скидки не суммируются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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