2019-10-30T16:10:21+03:00
Общество

Дачные автобусы Волгограда будут ходить по 4 ноября

Движение автобусов по сезонным маршрутам в Волгоградской области прекращается с 5 ноября 2019 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Автобусы будут возить дачников до 4 ноября.Автобусы будут возить дачников до 4 ноября.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В ночь на 31 октября в Волгоградской области ударят первые морозы. Температура воздуха опустится до -1…-6 градусов ниже нуля. Местами ожидается дождь и мокрый снег. Так что дачники спешат на свои фазенды – собрать последний урожай, укрыть неморозостойкие растения, сделать последние приготовления к грядущей зиме. Дачные автобусы будут работать для садоводов-огородников все длинные ноябрьские праздничные выходные 2019 года. А потом сезонные маршруты отменят до весны.

- Во вторник, 5 ноября, прекращается работа пассажирского транспорта на сезонных межмуниципальных маршрутах Волгоградской области, - сообщили «КП-Волгоград» в облкомдортрансе.

По 4 ноября 2019 включительно будут ходить и дачные городские автобусы в Волгограде, сезонные речные трамвайчики на остров Сарпинский, а также автобусы в Волжском, Камышине и Урюпинске.

Подробное расписание можно узнать по телефонам диспетчерских:

ПАТП-2 – (8442) 96-86-20;

Автоколонны 1208 – (8442) 96-85-07;

Волжская автоколонна №1732 - (8443) 27-34-65;

Камышинская автоколонна №1733 - (84457) 4-19-67;

ПАТП Урюпинское - (84442) 3-09-30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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