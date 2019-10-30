Через камыши, открытые люки и мимо заброшенных зданий: в Волгограде проверили пути детей в школы

СЕГОДНЯ 15:12 2019-10-30T15:12:57+03:00

Ученики гимназии №5 ходят на занятия мимо заброшенного и полусгоревшего дома, мимо гаражей. И освещения здесь нет. Фото ОНФ Волгограда.

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Трагедия в Саратове, когда по пути на уроки убили 9-летнюю Лизу, подняла на поверхность большую проблему под названием «безопасная дорога в школу». Оказалось, что в стране миллионы детей ежедневно рискуют жизнью, отправляясь на занятия. И волгоградские ребята в том числе. Активисты ОНФ вместе с региональным уполномоченным по правам ребенка прошлись к некоторым учебным заведениям и ужаснулись: проблема даже глобальнее, чем казалось на первый взгляд. Не только детвора из ЖК «Комарово» ходят в школу за несколько километров через камыши.

Например, к школе 106 в Советском районе детям приходится добираться на необорудованной и заросшей обочине дороги. Другой путь вообще лежит по тропинке между деревьями и высокой травой.

- Около школы № 93 нет тротуаров, поэтому ребята вынуждены идти по проезжей части. В детский сад № 29 в Кировском районе дорожка заросла камышами, а другой путь прегражден огромной свалкой рубероида. У входа в детский сад № 284 полуоткрытый люк, а на тропинке рядом с детсадом № 18 - полуразрушенный коллектор теплотрассы, в котором устроили свалку, - перечисляют выявленные нарушения общественники.

Но страшнее всего оказалась картина у школы № 46 в Советском районе. Путь детей на занятия лежит по «грунтовке» мимо заброшенного полуразрушенного здания. Говорят, когда-то это была подстанция. Теперь - рассадник для бомжей и мусора. Не лучше обстановка и у гимназии №5 в Ворошиловском районом Волгограда. Здесь рядом полусгоревший дом 19 века, куда беспрепятственно может попасть кто угодно, а также гаражи и совсем нет освещения.

- Все нарушения мы зафиксировали и все материалы передадим в мэрию Волгограда со своими предложениями по исправлению ситуации, - говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ в Волгоградской области Александр Баженов. - У нас еще много жалоб от родителей, и мы проверим все места, где на пути ребенка в школу есть заброшенные гаражи - в Кировском, Советском, Ворошиловском и Тракторозаводском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU