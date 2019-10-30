2019-10-30T14:22:04+03:00
Происшествия

Азербайджанец, год торговавший в Волгограде паленым алкоголем, получил полтора года колонии

За ущерб в 2,4 миллиона рублей бизнесмен заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Дзержинском райсуде Волгограда вынесли приговор 44-летнему гражданину Республики Азербайджан, который развернул в нашем городе бизнес на торговле контрафактным алкоголем. Торговал почти год, причем жуткой «паленкой», которую выдавали под известными брендами и марками. И получил он за это всего полтора года колонии общего режима.

Склад с контрафактным алкоголем полиция «накрыла» в октябре 2018-го. Как установило следствие, обвиняемый вместе с пятью дружками разместили склад на территории оптовой базы в Дзержинском районе Волгограда и с декабря 2017-го по октябрь 2018-го успешно зарабатывали. Ущерб, который они нанесли правообладателям торговых марок, оценили в 2,4 миллиона рублей.

Азербайджанца обвиняли по трем статьям «приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции», «незаконный оборот алкогольной продукции без лицензии», «незаконное использование средств индивидуализации товаров». Свою вину он полностью признал.

- В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. Фигурант уголовного дела взят под стражу в зале суда. Уголовные дела в отношении иных участников организованной преступной группы находятся на стадии расследования и судебного рассмотрения, - добавляют в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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