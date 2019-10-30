В Астрахани наркоман, сбегая с гашишем, протаранил полицейскую машину

СЕГОДНЯ 13:30 2019-10-30T13:30:24+03:00

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Настоящая погоня с преследованием развернулась на улицах небольшого тихого села Растопуловка Приволжского района Астраханской области. А все из-за наркомана, который удирал от полицейского, круша все на своем пути.

Вечером 29 октября районный участковый, находясь на дежурстве, обратил внимание на «Ладу» девятой модели, которая пронеслась мимо его полицейской машины на довольно большой скорости. На «девятке» не было госномеров, а все стекла покрыты темной тонировкой. Страж порядка потребовал нарушителя остановиться, но тот лишь увеличил скорость.

- Водители удирал, не притормаживая даже перед поворотами, и создавал угрозу окружающим. Полицейский принял решение преградить ему путь, но нарушитель протаранил полицейский «УАЗ» и продолжил движение по бездорожью. Правда, уехал после столкновения недалеко. Сломался. Тогда он попытался сбежать в лес, но его догнал участковый и задержал, - рассказывают историю в ГУ МВД по Астраханской области.

Сбегая от полицейского, преступник выбросил в траву спичечный коробок. После задержания его нашли. В нем оказалось более полутора граммов гашишного масла, что подтвердила экспертиза.

- По факту ДТП, управления автомобилем без номеров в состоянии алкогольного опьянения ( что подтвердило медосвидетельствование), 28-летний житель Красноярского района привлечен к административной ответственности. Также на него завели уголовное дело за наркотики, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU