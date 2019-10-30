В Волгограде фанатов на футбольный матч отвезут дополнительные электрички

СЕГОДНЯ 12:34 2019-10-30T12:34:12+03:00

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В грядущее воскресенье, 3 ноября, на «Волгоград Арене» состоится матч 21-го тура Олимп-Первенство России среди команд клубов ФНЛ. Волгоградский «Ротор» будет принимать у себя ФК «Енисей» из Красноярска. Билеты уже в продаже и, зная преданность волгоградских болельщиков, даже погода не помешает им прийти на стадион и поддержать любимую команду. Чтобы все желающие смогли попасть на игру, уже по традиции, в этот день в Волгограде пустят дополнительные электрички.

- Для перевозки футбольных болельщиков на 3 ноября в Волгограде назначена дополнительная городская электричка № 6328 сообщением Шпалопропитка – Краснооктябрьская, - сообщают в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Эта электричка отправится со станции Шпалопропитка в 14.23, на Мамаевом кургане она будет в 15.23. На конечную - станцию Краснооктябрьская - она прибывает в 15.29.

В тот же день электропоезд № 6730/6729 сообщением Аэропорт – Шпалопропитка будет делать дополнительную остановку на платформе Мамаев Курган. Отправление с Аэропорта в 18:27, отправление с Мамаева Кургана в 18:52, прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 19:56.

Напомним, матч «Ротор» - «Енисей» начинается в 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU