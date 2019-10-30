2019-10-30T12:34:12+03:00
Общество

В Волгограде фанатов на футбольный матч отвезут дополнительные электрички

3 ноября поезда будут останавливаться на Мамаевом кургане
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В грядущее воскресенье, 3 ноября, на «Волгоград Арене» состоится матч 21-го тура Олимп-Первенство России среди команд клубов ФНЛ. Волгоградский «Ротор» будет принимать у себя ФК «Енисей» из Красноярска. Билеты уже в продаже и, зная преданность волгоградских болельщиков, даже погода не помешает им прийти на стадион и поддержать любимую команду. Чтобы все желающие смогли попасть на игру, уже по традиции, в этот день в Волгограде пустят дополнительные электрички.

- Для перевозки футбольных болельщиков на 3 ноября в Волгограде назначена дополнительная городская электричка № 6328 сообщением Шпалопропитка – Краснооктябрьская, - сообщают в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Эта электричка отправится со станции Шпалопропитка в 14.23, на Мамаевом кургане она будет в 15.23. На конечную - станцию Краснооктябрьская - она прибывает в 15.29.

В тот же день электропоезд № 6730/6729 сообщением Аэропорт – Шпалопропитка будет делать дополнительную остановку на платформе Мамаев Курган. Отправление с Аэропорта в 18:27, отправление с Мамаева Кургана в 18:52, прибытие на конечную ст. Шпалопропитка в 19:56.

Напомним, матч «Ротор» - «Енисей» начинается в 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Через камыши, открытые люки и мимо заброшенных зданий: в Волгограде проверили пути детей в школы
Азербайджанец, год торговавший в Волгограде паленым алкоголем, получил полтора года колонии
Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечный кредит на залоговую недвижимость
В Астрахани наркоман, сбегая с гашишем, протаранил полицейскую машину
В Волгоградской области только 66% дорог соответствуют нормам
Под Волгоградом малыш хлебнул паяльной кислоты
Под Волгоградом в маршрутке поймали воронежца под кайфом и с марихуаной в кармане
В Волгограде пассажир «протаранил» троллейбус головой и попал в больницу
В Волгограде Мария Захарова проведет выездной брифинг
В Волгограде молодой водитель спровоцировал тройное ДТП
Зима на пороге: в Волгоградской области выпадет первый снег
На трассе под Волгоградом сбили женщину и бросили умирать
Возле ериков Судомойка, Сахарный и озера Запорное высаживают деревья и сеют траву
В Волгоград для детей с ДЦП привезли высокотехнологическое оборудование
Замгенпрокурора РФ: в Астраханской области 90% домов надо снести или отремонтировать
В администрации Волгоградской области назначили всех начальников